Coup dur pour le nouveau stade de Chelsea

Depuis son arrivée, Todd Boehly regorge d’idée pour Chelsea, son nouveau club. Après avoir beaucoup investi dans l’effectif en indemnités de transfert (près de 1,2 milliard d’euros en deux ans), l’Américain veut reconstruire un nouveau Stamford Bridge. À l’image de Manchester United, le club veut se servir de l’espace environnant pour réaliser les travaux et agrandir le stade. Pour cela, le club londonien a finalisé mercredi l’achat d’un terrain de 2,47 acres (près d’1 hectare). Mais Chelsea ne pourra prendre possession des lieux et entamer les travaux qu’à partir de 2027 selon The Standard.

Il s’agit du temps dont a besoin la société pour mettre en place un plan d’action pour permettre aux résidents actuellement sur le terrain d’être relogés. Toujours selon le quotidien britannique, Chelsea veut pouvoir avoir son nouveau stade d’ici fin 2030. Avec ce contre-temps, ce calendrier pourrait être trop ambitieux.