Angers : Loïs Diony en approche

Acheté 8,5 millions d'euros à Dijon à l'été 2017, Loïs Diony n'a jamais convaincu. Pour preuve, ses 9 buts inscrits en 64 matchs avec les Verts. Des statistiques faméliques qui ne freineraient pas l'intérêt du SCO d'Angers, qui a fait de l'attaquant sa priorité.

Et selon L'Équipe, l'intérêt et les négociations avec l'ancien Dijonnais seraient sur le point d'aboutir. Le quotidien avance que le joueur de 27 ans va s'engager dans la Maine dans les prochaines heures et y signer un contrat de 3 saisons, avec pour but de retrouver de la confiance et de l'efficacité. Diony a été laissé libre par l'ASSE mais un pourcentage à la revente est tout de même prévu.