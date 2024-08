Gervais Martel candidat à la présidence de la LFP

Alors que l’élection pour la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP) aura lieu le 10 septembre prochain, les candidatures se font de plus en plus entendre. D’après L’Équipe, le dernier nom en date est celui de Gervais Martel, ancien président du Racing Club de Lens. Actuel membre du conseil d’administration de la LFP, l’homme de 69 ans souhaite demander les parrainages de Foot Unis, le syndicat des clubs, et de l’Union des acteurs du football (UAF). C’est cette dernière qui l’auditionnera ce vendredi.

Au total, sept individus sont actuellement candidats pour prendre le poste de Vincent Labrune. En plus du président sortant et de Gervais Martel, l’ancien patron de L’Équipe et du PMU Cyril Linette, l’ex-président des Girondins de Bordeaux Stéphane Martin, le député Renaissance des Yvelines Karl Olive et le président de Panini Alain Guerrini sont aussi en lice pour prendre les reines de la LFP.