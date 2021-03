Allemagne : Joachim Löw ouvre la porte à un retour des bannis

En décembre dernier déjà, le sélectionneur allemand, Joachim Löw s'était montré évasif mais pas fermé à un retour de Thomas Müller (31 ans), Mats Hummels (32 ans) et Jérôme Boateng (32 ans) en sélection. Les trois hommes avaient été écartés peu après la Ligue des Nations 2018/2019 suite à l'échec de l'Allemagne quelques mois après le fiasco de la Coupe du monde 2018 (élimination au premier tour). Ayant apporté de la jeunesse dans son groupe, Joachim Löw a toutefois du mal à insuffler un nouveau souffle. À trois mois de l'Euro 2020, il pourrait changer de position.

La suite après cette publicité

Interrogé par Sky Sports, il a adopté un discours différent et semble ouvert au retour des trois champions du monde 2014 : «le Championnat d'Europe est une compétition à part et notre travail est d'amener les meilleurs joueurs et la meilleure équipe avec nous afin de garantir le plus grand succès possible. Vous ne devriez pas arrêter complètement un changement radical (le rajeunissement de l'équipe ndlr), mais vous pouvez l'interrompre quand vous avez eu une année comme la nôtre où le développement s'est arrêté. Lorsque vous ramenez de tels joueurs, vous devez leur donner une responsabilité claire et les prendre sur et en dehors du terrain.» Le message est passé, reste à savoir comment vont le prendre les principaux intéressés.