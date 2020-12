Allemagne : Joachim Löw ouvre la porte aux bannis ... mais pas trop

Écartés depuis près de deux ans par le sélectionneur allemand Joachim Löw, Thomas Müller, Jérôme Boateng et Mats Hummels restent à un niveau de performance satisfaisant en club. D'autant plus que l'Allemagne est dans l'œil du cyclone et reste sur une lourde défaite 6-0 en Ligue des Nations contre l'Espagne. Contesté, Joachim Löw était en conférence de presse ce lundi soir. Il a tout d'abord expliqué qu'il n'était pas en contact avec les trois joueurs : «non, je ne l'ai pas encore fait.»

Mais dans le même temps il ne s'est pas opposé à l'idée de revenir sur sa décision et de les rappeler : «je ferai tout ce qui sera nécessaire pour le bien de l'équipe nationale. J'ai toujours dit que si je vois, avant l'annonce de la liste que cette équipe a besoin de ceci ou de cela pour réussir, nous le ferons dans tous les cas. Je ferai tout ce qui sera nécessaire pour le bien de l'équipe nationale.»