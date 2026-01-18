Menu Rechercher
CAN 2025 : Emmanuel Macron félicite le Sénégal après son deuxième sacre

Par Josué Cassé
Le président de la République, Emmanuel Macron @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Au terme d’une finale irrespirable et marquée par de nombreux événements regrettables, le Sénégal a finalement remporté la deuxième CAN de son histoire face au Maroc (1-0, a.p). Après la rencontre, le Président de la République, Emmanuel Macron, a tenu à féliciter les Lions de la Teranga mais également les Marocains pour l’organisation de cette compétition.

« Bravo au Sénégal, champion d’Afrique ! La passion du football, la ferveur et l’hospitalité marocaine : félicitations au Maroc pour cette CAN si bien organisée », pouvait-on lire sur son compte X.

Pub. le - MAJ le
