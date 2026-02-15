Francfort tient encore une nouvelle pépite offensive !

Randal Kolo Muani pour 95 millions, Hugo Ekitiké pour 95 millions, Omar Marmoush pour 75 millions, Luka Jovic pour 63 millions, Sébastien Haller pour 50 millions… Ces dernières années, Francfort est connu pour réaliser d’incroyables ventes sur le marché des transferts. Le club allemand est un propulseur de carrière et arrive souvent à mettre en avant ses attaquants. Et s’il y a parfois quelques petits coups manqués comme Elye Wahi par exemple, la direction sportive n’hésite pas à aller chercher des joueurs à fort potentiel.

La suite après cette publicité

Car ce qui fait la force de Francfort sur le mercato, c’est aussi les idées du club allemand pour aller dénicher certains joueurs. Et avec une cellule de recrutement efficace, le directeur sportif Markus Krösche n’hésite pas à tenter des coups dans les divisions inférieures. Cet hiver, Francfort a d’ailleurs réalisé deux coups qui s’annoncent déjà très intéressants à suivre. Le premier se nomme Younes Ebnoutalib qui brillait en D2 avec Elversberg (12 buts en 17 matchs). Acheté pour 8 millions, il a rapidement trouvé le chemin des filets avec Francfort (1 but en 2 matchs) avant de se blesser pour plusieurs semaines. Qu’importe son recrutement était déjà salué dans la presse allemande et beaucoup s’imaginaient une éclosion similaire à Ekitiké ou Kolo Muani dans le futur. Mais l’attaquant marocain de 22 ans n’est pas la seule trouvaille offensive de ce mercato hivernal à l’accent marocain.

Acheté pour 200 000 euros il y a quelques semaines

Dans le même temps, Francfort est allé chercher le surprenant ailier gaucher Ayoube Amaimouni-Echghouyab (20 ans) pour 200 000 euros. Ce dernier se régalait du côté de la réserve du TSG Hoffenheim en troisième division allemande (9 buts et 6 passes décisives en 18 matchs) et fait depuis sensation en Bundesliga. Arrivé dans un rôle de remplaçant, il n’a pas tardé avant de bluffer son monde. Et ce samedi, il a connu sa première titularisation face à Gladbach. Une titularisation qu’il a fêtée par un sublime but d’une frappe du gauche enroulée depuis l’extérieur de la surface. De quoi un peu plus soigner ses stats avec désormais trois buts marqués en 146 minutes jouées avec Francfort. Et avec également une passe décisive face à l’Union Berlin en championnat.

La suite après cette publicité

Des débuts canons que le directeur sportif du club Markus Krösche a tenu à saluer. « Il est insouciant, passionné par le jeu, rapide et courageux dans les duels. Son attitude décontractée était déjà manifeste à l’entraînement. Il a démontré son sens du but en troisième division avec Hoffenheim. C’est imparable. Il a le courage d’aller au contact. C’est formidable qu’Ayoube ait été récompensé », a-t-il ainsi lancé après la rencontre. Preuve de son acclimatation réussie, son ancien coach Dino Toppmöller avait été dithyrambique à son sujet. « Il a fait preuve d’une grande confiance sur le terrain lors de nos premiers jours d’entraînement. Il possède un talent particulier dans les duels et cherche constamment à repousser l’adversaire. Cela apporte à notre jeu cet élément crucial lorsqu’on a besoin d’un but. » Désormais sous les ordres d’Albert Riera, ancien coach de Bordeaux, Ayoube Amaimouni devrait continuer à faire parler de lui s’il enchaîne les prestations comme celle de ce samedi. Ce dimanche, il fait la une de la presse allemande qui estime qu’il pourrait changer, à lui seul, la fin de saison de Francfort. Mais une chose est sûre, le club allemand tient encore une sacrée pépite qui pourrait connaître une trajectoire folle dans les prochains mois.