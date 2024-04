BL : le Bayern Munich étrille l’Union Berlin

Dans le prolongement des victoires de Wolfsburg, Darmstadt, Hoffenheim et Leipzig, le Bayern Munich et l’Union Berlin fermaient la marche, ce samedi, dans le cadre de la 30e journée de Bundesliga. Après avoir abandonné sa couronne au profit du Bayer Leverkusen le week-end dernier, le Rekordmeister souhaitait néanmoins enchaîner en championnat pour consolider sa place de dauphin. Boosté par son succès face à Arsenal, synonyme de qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le club bavarois a pris la rencontre par le bon bout en trouvant la faille à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Leon Goretzka (0-1, 29e).

En dépit d’un léger sursaut d’orgueil des locaux incarné par Tousart puis Trimmel, qui ont buté tour à tour sur Neuer (33e, 42e), le Bayern s’est mis à l’abri avant la pause grâce au 33e but de la saison en Bundesliga d’Harry Kane, auteur d’un somptueux coup franc (0-2, 45e+1). En gestion durant les 45 premières minutes, le champion d’Allemagne 2023 a pris le large en début de second acte grâce à Thomas Müller (0-3, 52e). Dans le sillage de son coéquipier, Mathys Tel est venu ajouter sa pierre à l’édifice (0-4, 61e) avant que l’Allemand ne s’offre un doublé (0-5, 66e). En fin de partie, Yorbe Verteseen a sauvé l’honneur pour les locaux (1-5, 90e+1). Ainsi, l’Union Berlin concède un quatrième match sans victoire en championnat et se rapproche dangereusement de la zone rouge. En face, le Bayern prend provisoirement 3 points d’avance sur Stuttgart, qui affronte le Werder Brême dimanche.