JT Foot Mercato : le FC Barcelone en pleine tourmente pour son avenir

L’avenir du FC Barcelone s’assombrit

Le FC Barcelone est actuellement en pleine tourmente depuis l’annonce du départ de Xavi en fin de saison. Alors qu’une énorme valse des entraîneurs se prépare en Europe, le club catalan veut sécuriser au plus vite le successeur de l’Espagnol. En haut lieu, les têtes pensantes barcelonaises ne sont pas d’accord. Le président Joan Laporta souhaite un entraîneur expérimenté avec de la poigne pendant que Deco privilégie, lui, un jeune entraîneur. Dans un entretien accordé à Esport3, le directeur sportif a lâché quelques indices. Interrogé au sujet de Mourinho, Guardiola et Motta, le Portugais a botté en touche. En revanche pour Rafael Márquez, l’entraîneur de l’équipe réserve, il a été catégorique. «Il fait son travail et grandit en tant qu’entraîneur dans l’équipe réserve. Il n’est pas envisagé comme entraîneur du futur.» Une déclaration sans équivoque. Entraîneur de l’équipe réserve de Côme en Série B, Cesc Fabregas se voit aussi bien entraîner son club formateur. Pas sûr, en revanche, que le Barça retente le coup après l’expérience Xavi. Antonio Conte aurait, de son côté, déposé sa candidature. Bref, les candidats sont nombreux, reste à trouver le bon. Le successeur de Xavi devra aussi composer avec la réalité financière du club. Et les dernières informations révélées par le Mundo Deportivo sur le prix que pourrait finalement coûter Vitor Roque vont encore plus réduire l’enveloppe financière. Le transfert sec du Brésilien est ainsi estimé à 30 M€ payable en tranche de 5 M€ tous les six mois. Le média rappelle qu’il y a également 31 M€ en variables. 25 M€ concernent le fait de voir Vitor Roque jouer plus de 50 % des matchs de son club au cours des 5 prochaines saisons. Le Barça devra également débourser 5 M€ supplémentaires si le Brésilien fait partie des trois finalistes pour le prix The Best de la FIFA et enfin, 1 M€ en plus, si le joueur remporte le Ballon d’Or. Bref, chaque million compte pour le FC Barcelone et il n’y a pas de petites économies.

Les doutes de Kroos

Au Real, Toni Kroos va être confronté à deux grosses décisions qui vont décider de la suite de sa carrière comme l’indique Relevo. La première concerne son avenir en club. Le Real Madrid lui a proposé une année de contrat supplémentaire, et le journal indique que le milieu de terrain envisage sérieusement de l’accepter. S’il venait à dire non, ça serait la retraite, puisqu’il ne souhaite jouer pour aucun autre club et veut vivre son après-carrière à Madrid. Puis, il y a la question de la sélection. En juillet 2021, Toni Kroos avait annoncé mettre fin à sa carrière internationale. Et maintenant, il songerait sérieusement à revenir pour disputer l’Euro 2024 avec l’Allemagne. Les prochains mois risquent donc d’être décisifs pour le joueur de 34 ans.

L’officiel du jour

À 31 ans, Jesse Lingard va découvrir la K-League, le championnat sud-coréen. Une destination surprenante, mais le joueur était libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat avec Nottingham Forest. Annoncé un peu partout, le milieu offensif a finalement décidé de signer un contrat de deux ans avec le FC Séoul. «J’ai toujours voulu relever des défis différents et créer de nouveaux souvenirs dans ma carrière, et je pense qu’être en Corée du Sud est l’endroit idéal», a expliqué l’international anglais.