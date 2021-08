PSG : Lionel Messi encore indécis sur son avenir

Le feuilleton Lionel Messi (34 ans) n'a pas fini de faire couler de l'encre. Alors que la star argentine se dirige de plus en plus vers le Paris Saint-Germain après l'annonce de sa non-prolongation avec le FC Barcelone jeudi, L'Equipe explique que La Pulga n'a tout simplement pas encore pris sa décision concernant son avenir.

Le quotidien sportif ajoute que finalement, aucune réunion n'est prévue ce dimanche entre le clan Messi et la direction du PSG. Le meilleur buteur de l'histoire du Barça ne veut pas prendre de décision hâtive, d'autant plus qu'il reste encore secoué par la fin brutale de son aventure avec les Blaugranas, toujours selon L'Equipe. Les prochaines heures promettent d'être décisives, d'autant plus que Lionel Messi tiendra une conférence de presse très attendue du côté du Camp Nou ce dimanche.