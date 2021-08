Manchester City-Arsenal : les compositions officielles

Sur une série de deux défaites en championnat - 2-0 face au promu Brentford et 2-0 contre Chelsea, Arsenal se déplace en ce début d'après-midi sur la pelouse du champion en titre, Manchester City. Par rapport au match face aux Blues, Mikel Arteta récupère Pierre-Emerick Aubameyang, triplé buteur et auteur d'une passe décisive en EFL Cup contre West Bromwich Albion en milieu de semaine (6-0) et Martin Ødegaard, notamment. Le tacticien espagnol décide de mettre en place une défense à cinq renforcée avec les incorporations de Calum Chambers et Sead Kolasinac. Cette dernière est devancée par une ligne de quatre au milieu, et le seul Aubameyang devant.

Privé de Kevin De Bruyne et Phil Foden, entre autres, ainsi que de Benjamin Mendy inculpé par la police et suspendu, Pep Guardiola aligne un onze identique à celui qui a explosé Norwich City lors de la 2e journée (5-0). Aymeric Laporte conserve sa place en charnière, tout comme Ferran Torres en attaque.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri, Gundogan - Torres, Jesus, Grealish

Arsenal : Leno - Cedric, Chambers, Holding, Kolasinac, Tierney - Odegaard, Smith Rowe, Xhaka, Saka - Aubameyang