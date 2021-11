L'incroyable début de saison de Sandro Tonali

La suite après cette publicité

Arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat l'an dernier à l'AC Milan, Sandro Tonali a eu du mal à répondre aux attentes pour son premier exercice en rouge et noir. Certes, le bilan était loin d'être infamant,, mais il était difficile pour lui de se faire un trou face au duo Ismaël Bennacer - Franck Kessié. Utilisé à 37 reprises l'an dernier où il aura souvent tâté le banc en Serie A, se rabattant sur l'Europa League pour avoir un rôle prépondérant, le natif de Lodi ne brillait pas assez. Au point même de perdre sa place dans l'équipe italienne qui a remporté l'Euro 2020. Pas devenu has-been pour autant, Sandro Tonali devait prendre sa revanche.

Un Sandro Tonali enfin adapté

«L'envie de rester à Milan est venue d'abord. Les termes du rachat de Brescia avaient expiré et nous partions de zéro. Il y avait d'autres clubs, même avec des salaires plus élevés à proposer, mais je suis heureux ici. J'ai grandi d'un an sur et en dehors du terrain, ce qui est un aspect fondamental. Repartons avec l'avantage de nous connaître, nous joueurs et l'entraîneur. Ce qui ne change pas, ce sont les objectifs : nous devons viser toujours haut. Certains pensent à la carrière, à l'ambition, à l'argent. Je crois qu'être bien dans une équipe est essentiel. À Milan, je peux atteindre tous mes objectifs, je peux tout avoir dans le club où je suis heureux» expliquait-il avant la saison dans une interview pour la Gazzetta dello Sport.

Après trois mois de compétition, on peut dire qu'il est sur de bons rails. Bien plus efficace dans le double pivot milanais où il a su concurrencer Franck Kessié et Ismaël Bennacer au point de devenir l'option préférentielle en ce début de saison, il a enfin ouvert son compteur avec 2 buts et 1 passe décisive en 16 matches. Déployant ses aptitudes et faisant preuve de la personnalité dont il faisait preuve à Brescia, il a reçu les louanges de son coach Stefano Pioli : «Tonali a beaucoup grandi, il a toujours eu des qualités. Il avait juste besoin de trouver un équilibre. Il a une grande marge de progression, il sera un joueur important pour Milan pendant de nombreuses années.»

De retour en sélection

Contre l'Inter Milan dimanche dernier lors du derby, c'était de lui qu'est venu le but contre son camp de Stefan de Vrij, synonyme d'égalisation (1-1). Prenant ses responsabilités sur coup franc, il le fait aussi sur l'ensemble du rectangle vert puisque ses zones d'influences se sont élargies. Bien moins timide et désormais libéré, il sait pour autant qu'il doit maintenir un haut niveau d'exigence au cours de la saison pour rêver du titre avec l'AC Milan (2e de Serie A, mais avec autant de points que le leader napolitain). «L'aspect dans lequel je veux m'améliorer est la continuité», expliquait-il d'ailleurs à la Gazzetta dello Sport.

Ce retour en forme se traduit aussi en sélection. Laissé en équipe italienne U21 en octobre dernier, il a fait son retour pour le mois de novembre où la Squadra Azzurra affronte la Suisse le jeudi 11 novembre et l'Irlande du Nord le lundi 15 novembre. Deux rencontres importantes qui pourraient qualifier l'Italie pour la Coupe du monde 2022. «Tonali ? Il a déjà joué avec nous, il peut faire à la fois le récupérateur et le passeur, c'est un milieu de terrain moderne et il peut tout faire» a notamment expliqué Roberto Mancini à son sujet en conférence de presse. De retour en grâce à l'AC Milan et en Italie, Sandro Tonali marche tout simplement sur l'eau.