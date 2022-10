Ligue des Champions : l'équipe type de la 3e journée

La suite après cette publicité

Cette 3e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions a été le théâtre de quelques grandes affiches et de rencontres spectaculaires. Mardi, l'OM est parvenu à renverser la vapeur (4-1) après avoir été mené au score par le Sporting. Les Olympiens empochent leurs premiers points dans cette compétition. Le Bayern a lui aussi déroulé (5-0) tout comme Naples sur la pelouse de l'Ajax (6-1), ou encore Manchester City lors de la réception de Copenhague (5-0). Le Borussia Dortmund aussi a eu droit à son score-fleuve à Séville (4-1). Voici notre équipe type en 4-3-3 avec des joueurs appartenant à chacune des équipes citées.

Dans le but, c'est en revanche un Parisien que l'on retrouve en la personne de Gigio Donnarumma. Le portier italien a brillé hier sur la pelouse de Benfica, maintenant les siens à flot pour ramener le match nul 1-1. Il a tout de même effectué 7 arrêts hier et a été crédité d'un 8 dans nos colonnes. Dans cette défense à 4, Reece James est aligné à droite, lui qui a marqué contre l'AC Milan. Passeur sur le second but d'Haaland, Sergio Gomez prend place dans le couloir gauche. En défense centrale, nous avons opté pour une charnière composée d'un ancien Parisien, Thiago Silva, et d'un Marseillais, Leonardo Balerdi, buteur face au Sporting.

Trois Napolitains dans cette équipe

Notre milieu de terrain comporte lui aussi quelques joueurs bien connus de la Ligue 1. Auteur d'un joli doublé contre le Maccabi Haïfa, Adrien Rabiot a permis à la Juventus de remporter son premier match dans cette compétition. Le gaucher fait équipe avec un ancien de l'OM en la personne de Frank Zambo Anguissa, encore brillant lors de la très large victoire napolitaine. Il est notamment double passeur pour Zielinski et Raspadori. Enfin, Jude Bellingham, capitaine du BvB hier soir, a lui aussi réalisé un grand match entre une merveille de transversale décisive pour Guerreiro et le but du break peu de temps avant la pause.

Leroy Sané est titulaire dans notre équipe type de la semaine. Le Bavarois sort de la large victoire contre Plzen avec un doublé et une prestation de haut vol. Mais sa prestation est presque éclipsée par celle des deux autres joueurs que compose cette attaque. Sur le côté gauche, Khvicha Kvaratskhelia a fait des malheurs à la défense de l'Ajax, concluant la partie avec une passe décisive pour Di Lorenzo, et un but sur une passe de... Raspadori. L'attaquant est évidemment notre troisième homme, lui qui a en plus de cela marqué les 2e et 4e buts de son équipe mardi sur la pelouse de la Johan Cruijff Arena.