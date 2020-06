Bayern Munich : trois semaines d'indisponibilité pour Thiago Alcantara

Le Bayern Munich devra faire sans Thiago Alcantara pendant les trois prochaines semaines. Blessé à l'aine, l'international espagnol (36 sélections, 2 buts) été opéré comme l'a fait savoir son entraîneur, Hans-Dieter Flick. L'ex-joueur du FC Barcelone manquera les quatre dernières journées de championnat.

Une absence qui ne devrait pas trop handicaper le Bayern dans la course au titre puisque Robert Lewandowski et consorts n'ont besoin que de deux victoires pour être sacrés champions d'Allemagne. En revanche, la participation de Thiago Alcantara à la finale de la Coupe d'Allemagne est toujours espérée. Celle-ci se tiendra le 4 juillet à l'Olympiastadion de Berlin entre le club bavarois et le Bayer Leverkusen.