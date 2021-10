Belgique : Axel Witsel revient sur la demi-finale du Mondial 2018 face aux Bleus

Alors qu'il va retrouver l'équipe de France pour la première fois depuis la défaite en demi-finale du Mondial 2018 (0-1), Axel Witsel, le milieu de terrain du Borussia Dortmund, a assuré que cet épisode appartenait au passé. La demi-finale de Ligue des nations face aux Bleus, jeudi (20h45, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato), à Turin, ne sera pas une revanche pour le Belge.

«C'est une demi-finale de Ligue des nations. Il y a quatre fortes équipes (...) L'histoire de ce match est différente. On ne pourra pas changer ce qui s'est passé en 2018. De toute façon, chaque fois que l'on rencontre la France, c'est assez spécial. Cela l'était encore plus en 2018. Mais on n'est pas obnubilé par ce passé. On ne veut pas se mettre de pression par rapport à ça, mais garder la tête froide, a-t-il raconté en conférence de presse, ce lundi. Sincèrement, ça fait longtemps qu'on est en dehors de ça. On n'en a pas parlé entre nous. Sur le coup, on était très déçus de ne pas nous être qualifiés pour la finale après un tel parcours. En même temps, c'était le meilleur de toute l'histoire de notre pays. On a aussi appris de cette défaite sur le plan des phases arrêtées. Si on peut retenir ça... Il faudra rester concentrés de la première à la 95e minute sur cet aspect précis. La France possède de très grandes qualités, des joueurs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment.»