Les premiers pas de Facundo Pellistri à Manchester United

Il était à deux doigts de rejoindre l'Olympique Lyonnais mais c'est finalement dans la grisaille de Manchester que Facundo Pellistri a débarqué en Europe. Le jeune Uruguayen, transfuge de Peñarol pour 5 M€ (plus 2 M€ de bonus), évoquait alors son rêve d'évoluer en Premier League, un an seulement après ses débuts chez les professionnels, n'hésitant pas à parapher un contrat de 5 ans. Il ne semble pas encore trouver le temps long, mais pour l'instant le vert des pelouses du championnat anglais, il ne l'a vu que depuis les tribunes.

C'était prévu dans son transfert. Avant d'évoluer dans les stades qui le font rêver à la télévision, le joueur de 19 ans (depuis le 20 décembre) doit se faire les dents avec les U23 de Manchester United. Aux côtés du Français Hannibal Mejbri, il commence d'ailleurs à trouver sa place dans l'équipe de jeunes. Titulaire sur le flanc droit dans le 4-3-3 de Neil Wood ou sur le côté gauche quand l'équipe évolue en 4-2-3-1, Pellistri monte en régime. Il a même inscrit ses trois premiers buts (deux en championnat, un en coupe) en décembre, dont un dans le derby contre City (2-2), mais s'est montré impuissant lors de la déroute collective face à Chelsea (1-6).

Il impressionne avec la réserve

Cela vient récompenser son travail d'ensemble. D'après les médias locaux, le natif de Montevideo affiche de gros progrès à l'entraînement semaine après semaine. Il a même tapé dans l'œil du staff technique, qui n'était pas loin de le convoquer pour la première fois sur la scène nationale pour la rencontre face à West Ham le 5 décembre dernier. «Facundo s'est entraîné avec l'équipe première et il a montré de belles choses. Nous avons estimé qu'il était temps pour lui de gagner du temps en venant avec nous», confiait Solskjaer à la presse, quelques heures seulement avant son premier but en Premier League 2.

Finalement, "Pelli" n'était pas de la feuille de match contre les Hammers mais ça ne saurait tarder. Déjà convoqué en Ligue des Champions pour le déplacement à Paris et lors de la réception d'Istanbul Basaksehir, il n'a jamais semblé aussi proche de l'équipe première où la concurrence est pourtant terrible. «Il a joué quelques matches avec la réserve et s'est progressivement installé dans l'équipe. Il s'habitue à nous », tempérait un OGS plutôt confiant. Le jeune homme n'est arrivé en Angleterre que depuis quelques semaines, mais il semble se faire à sa nouvelle vie, avant de rejoindre son compatriote Cavani et les stars de l'étage du dessus.