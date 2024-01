Un indésirable du PSG va s’envoler en Turquie, le Barça galère pour son futur milieu

L’Olympiakos rêve d’un milieu parisien

Depuis un moment, Besiktas suit Renato Sanches, prêté à la Roma. Selon les informations fournies par Gianluca Di Marzio de Sky Italia, relayées par le média, l’Olympiakos s’intéresse de près au milieu du PSG, actuellement prêté à l’équipe italienne de la Roma. Besiktas et le club grec sont donc à la lutte sur ce dossier. Mais, comme le rapporte Fotomaç, la star portugaise a supprimé de ses réseaux sociaux la Roma, avant de les faire réapparaître. Sa signature au Besiktas n’est qu’une question de temps ! Le PSG envisage d’inclure une option d’achat obligatoire dans le deal, et ça devrait être finalisé la semaine prochaine.

La suite après cette publicité

Deco galère sur le mercato

Le journal Mundo Deportivo revient, de son côté, sur la priorité hivernale du club catalan : Kalvin Phillips. Le milieu de terrain anglais de Manchester City est apprécié par Deco. Le directeur sportif du Barça souhaite le voir rejoindre son équipe avant le mercredi 31 janvier. En manque de temps de jeu, le milieu anglais devra déloger Frenkie de Jong et Ilkay Gündogan. En attendant, Lucas Bergvall est toujours dans le viseur du Barça pour se renforcer au milieu de terrain, un jeune joueur de 17 ans de Djurgården. La presse suédoise a communiqué à ce sujet et explique que le club suédois aspirait à obtenir un transfert d’environ 15 millions d’euros.

À lire

Mercato PSG : coup de théâtre pour l’avenir de Xavi Simons !

Ivan Toney de retour sur les terrains !

Brentford défie Nottingham Forest ce samedi, et Ivan Toney va refouler les pelouses après 8 mois de suspension de toutes activités liées au football. Le serial buteur anglais devrait même être promu capitaine. Pour fêter cet événement, le Daily Mail nous partage une interview exclusive du joueur. Toney raconte son histoire et explique avoir changé, et avoir de grands objectifs. Voici quelques passages de son entretien. «Je n’ai jamais douté de mon retour. Et je voulais m’assurer que ce serait un Ivan différent qui reviendrait. Je n’ai pas le temps de m’apitoyer sur mon sort. Il y a des choses que je dois faire, des choses que je dois prouver et des choses sur lesquelles je dois revenir plus fort.»