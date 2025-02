Barça : le pronostic fou et osé de Fermin Lopez

10 ans après, l’histoire serait belle. Quand le FC Barcelone s’imposait face à la Juventus Turin en finale de Ligue des Champions, à Berlin (3-1, en 2015), Fermin Lopez était encore un pré-ado. Les années sont passées et aujourd’hui, l’Espagnol peut à son tour rêver d’en jouer une avec son club de cœur. Dans un entretien accordé à Sport, le milieu de terrain de 21 ans s’est d’ailleurs mouillé en annonçant que son équipe serait bel et bien à Munich, lieu de la prochaine finale, le 31 mai prochain.

«La dernière fois que le Barça a remporté la Ligue des champions, j’avais 12 ans et je l’ai vécu à El Campillo, avec mes parents et mon frère. C’était une soirée très festive, se remémore le joueur du Barça. Où est-ce que je serais le 31 mai ? En finale de la Ligue des champions. » Il n’y a plus qu’à joindre les actes à la parole.