Tottenham : Nuno Espirito Santo en pôle

Après avoir discuté avec Crystal Palace ou encore Everton, voilà que Nuno Espirito Santo (47 ans) est désormais proche de rejoindre Tottenham. L’ancien entraîneur de Wolverhampton, qui a quitté son poste il y a quelques semaines en espérant pouvoir rejoindre un club anglais plus huppé, devrait voir son souhait être exaucé.

D’après la BBC, le technicien portugais est désormais le favori à la succession de son compatriote José Mourinho sur le banc des Spurs. Le club londonien pourrait alors enfin entrevoir la lumière dans sa recherche de coach, après avoir dû essuyer les refus de dernière minute d’Antonio Conte (ex Tottenham), de Paulo Fonseca (ex Roma) et de Gennaro Gattuso (ex Naples).