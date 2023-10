EdF : Didier Deschamps s’explique sur la méforme de Randal Kolo Muani

Avec deux buts inscrits et deux passes décisives réalisées depuis le début de saison, Randal Kolo Muani (24 ans) reste pourtant sur un bilan contrasté depuis son arrivée au PSG. Arrivé dans les derniers instants du mercato au PSG pour un montant d’environ 90 millions d’euros, l’ex-buteur de l’Eintracht Francfort n’est pas au mieux en ce moment et a vécu une soirée compliquée aux Pays-Bas, vendredi avec les Bleus (2-1). Son sélectionneur, Didier Deschamps, a tenu à le soutenir.

«Avec vos critiques, ça ne va pas aller dans le bon sens… Randal ne fait pas tout bien. Avant la Coupe du Monde, peu de gens pensaient qu’il serait avec nous. Il a enchaîné avec de bonnes choses. Tout est allé très vite pour lui. Sur le terrain, il a toujours la même volonté et la même disponibilité. Il est jugé sur son efficacité et il a une bonne marge de progression à ce niveau-là, il le sait. Touché ? Non, je ne pense pas, car il est toujours relativement calme. Mais je le répète, tout a été très vite pour lui», a expliqué le manager des Bleus, devant les médias, à la veille d’un match amical contre l’Écosse.