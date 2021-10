Manchester City : Raheem Sterling, un avenir très confus

La suite après cette publicité

Il y a des joueurs qui sont au top de leur forme, et d'autres qui sont à la peine ces derniers temps. Malheureusement, Raheem Sterling fait actuellement partie de la deuxième catégorie. Après une saison 2020-2021 très compliquée sous les ordres de Pep Guardiola, l'international anglais (70 sélections, 18 buts) avait retrouvé, un peu, le sourire lors de l'Euro 2020 avec les Three Lions. Mais son retour à Manchester n'est pas très joyeux. Avec l'arrivée de Jack Grealish, et la présence de joueurs comme Bernardo Silva, Phil Foden, Ferran Torres ou encore Riyad Mahrez, le principal concerné manque de temps de jeu.

Titularisé qu'à deux reprises cette saison en Premier League en six matches, le joueur de 26 ans a finalement débuté mardi soir au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain (2-0 pour le club français). Mais dans une position de numéro 9, Raheem Sterling n'a pas pesé dans ce match et a connu quelques difficultés, à l'image de son début de saison. Et forcément, l'Anglais commence à s'interroger sur son avenir.

Le Barça à l'affût

Comme l'explique le Telegraph, Raheem Sterling a rencontré son entraîneur Pep Guardiola il y a déjà quelques semaines, en plein mercato estival, pour évoquer sa situation, et l'entraîneur espagnol lui aurait fait comprendre qu'il comptait sur lui. Mais avec un faible de temps de jeu cette saison et quelques intérêts de la part de clubs étrangers comme le FC Barcelone, son avenir est plus qu'incertain. Malgré tout, le natif de Kingston (Jamaïque) reste concentré sur les Citizens.

Le média britannique ajoute que Raheem Sterling veut toujours se battre pour faire changer d'avis Pep Guardiola et surtout pour faire mieux que ses concurrents afin de revenir sur le devant de la scène. Mais à la fin de saison, en juin prochain, l'ancien joueur de Liverpool n'aura plus qu'un an de contrat et sera certainement à un tournant de sa carrière.