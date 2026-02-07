Ligue 1 : comment voir PSG -OM ?

Eternel, mythique, bref classique. Et oui, c’est l’heure du Classique en Ligue 1 ce weekend. Dimanche soir, en clôture de la 21e journée, le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique de Marseille au Parc des Princes. Soit le 1er qui reçoit le 3e. L’enjeu est donc réel au classement, avec 9 points qui séparent les deux équipes. Une victoire de l’OM relancerait, un peu, le suspense pour le titre, mais un succès du PSG et les supporters olympiens diraient probablement adieu à l’espoir d’un sacre en Ligue 1.

L’espoir existe encore à ce stade, puisque l’OM a retrouvé des couleurs mardi soir en Coupe de France grâce à sa qualification face à Rennes. Et rappelons surtout que le club phocéen a battu le PSG lors de la phase aller du championnat, au Vélodrome, sur le score de 1-0. De quoi donner de la confiance avant de se rendre au Parc. Mais il faudra bien évidemment réaliser un grand match pour contrer l’armada parisienne, encore privée de Kvaratskhelia, blessé, et de Hakimi, suspendu.

Le club de la capitale reste le favori de la rencontre et reste sur 6 victoires consécutives en Ligue 1. Avec un peu moins de marge, dans le contenu, que la saison passée. Le Classique s'annonce donc serré

Et si vous voulez en profiter pour aller au bout de la saison, il est encore temps de se jeter sur le Pass Mi-Saison, qui vous donne accès à Ligue 1+ et tout le contenu DAZN jusqu’à la fin de la saison, le tout pour 99 euros. Il s’agit ainsi d’un paiement en une fois pour un accès jusqu’au 24 août 2026. La fin de saison s’annonce dantesque, aussi bien en Ligue 1, qu’en Serie A, diffusée exclusivement par DAZN, avec la passionnante lutte pour le titre entre l’Inter, l’AC Milan, Naples et la Juventus. Ne tardez plus, et abonnez-vous à DAZN !