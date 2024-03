EdF Espoirs : Lucas Chevalier se dit proche des A

En conférence de presse hier, Thierry Henry, sélectionneur des Espoirs, affirmait que Lucas Chevalier avait le potentiel pour devenir le capitaine. Cela fait deux ans désormais que le gardien du LOSC est appelé aux rassemblements de l’Équipe de France Espoirs, ce qui lui fait prendre du galon. Le portier de 22 ans est aux portes d’une convocation chez les A de Didier Deschamps, non loin derrière Alphonse Areola, troisième gardien actuel. Lucas Chevalier en a conscience, comme il le rapporte dans les colonnes de L’Équipe ce matin.

« Il ne faut pas faire de langue de bois, et je pense que oui, à l’heure actuelle, je suis devant l’entrée. Mais je n’y suis pas encore ! C’est un objectif que je me fixe dans un futur plus ou moins proche. Ça ne me perturbe pas ; Si un jour ça arrive, mon statut changera, on me demandera encore plus, mais pour le moment je n’y suis pas. Si je peux faire les deux (jouer l’Euro puis les JO), je ferai les deux (rires) Après, est-ce que c’est compatible ? » s’interroge le Français. Avec Thierry Henry, le gardien lillois est en concurrence avec Guillaume Restes, le gardien de Toulouse, lui aussi promis à un avenir radieux.