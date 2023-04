Ajaccio : porté disparu, Youcef Belaïli fait son retour

Resté en Algérie sans donner de nouvelles à son club ces derniers jours, Youcef Belaïli (31 ans) a finalement bien effectué son retour en Corse. Ce mercredi, Ajaccio a communiqué sur la réapparition de son joueur, indiquant qu’il était en retard de 48h par rapport à la date initialement convenue.

«Le mardi 28 mars dernier, le club avait décidé d’octroyer quelques jours supplémentaires à Youcef Belaïli en raison de sa blessure aux adducteurs, indique Ajaccio sur Twitter. Le staff sportif et médical étaient informés et ont suivi les soins du joueur. Youcef Belaïli a été reçu ce matin par le coach Olivier Pantaloni et le coordinateur sportif Johan Cavalli pour ses 48h de retard par rapport à sa date de retour convenue. Youcef est dès aujourd’hui en phase de réathlétisation avec notre staff médical.»

