Le Real Madrid a reçu plus de 70 offres pour les 6 plus grands espoirs de sa Fabrica

La suite après cette publicité

Miguel Gutiérrez (19 ans), Antonio Blanco (20 ans), Sergio Arribas (19 ans), Marvin Park (21 ans), Víctor Chust (21 ans) et Mario Gila (20 ans) étaient présents à la reprise de l'entraînement du Real Madrid ce lundi. Promouvoir la jeunesse merengue, c'est d'ailleurs l'une des missions confiées par le board madrilène à Carlo Ancelotti. Sous les ordres du technicien italien et son staff, ces six jeunes joueurs que l'on présente à Madrid comme l'avenir de la Casa Blanca espèrent avoir un temps de jeu grandissant cette saison.

Mais encore faut-il qu'ils soient toujours là lorsque la saison aura démarré. Le quotidien espagnol ABC affirme en effet que les pensionnaires du Santiago Bernabéu croulent littéralement sous les propositions pour leurs jeunes pousses. Le directeur général José Angel Sanchez a reçu plus de 70 offres venues de Liga mais aussi de Premier League et de Serie A pour ces 6 grands espoirs. Rien que ça !

Le Real compte sur eux mais...

Le plus demandé, c'est Miguel Gutierrez. Le jeune latéral gauche, aperçu en fin de saison passée avec Zinedine Zidane sur le banc, dispose de 16 propositions : 15 en Liga (parmi lesquelles Getafe) et Arsenal en Angleterre. Sous contrat jusqu'en juin 2024 (avec une clause libératoire fixée à 40 M€), il s'interroge sur son avenir alors que Marcelo (33 ans) et Ferland Mendy (26 ans) partent avec une longueur d'avance et que David Alaba (28 ans), arrivé du Bayern Munich libre, peut dépanner. Antonio Blanco, milieu de terrain présenté comme la relève de Casemiro, a en main 14 offres (Levante et Alavés sont sur le coup).

Sergio Arribas, ailier droit, et Marvin Park, capable d'évoluer partout sur le flanc droit, ont tous deux été sollicités par 12 écuries, en Espagne et ailleurs. Chust et Gila, deux centraux, ont eux été respectivement demandés par 9 et 8 clubs. S'ils rêvent tous de briller dans leur club formateur, ils sont aussi suspendus aux décisions de leurs supérieurs. ABC rappelle en effet que le Real Madrid, qui compte actuellement 29 éléments en équipe première, doit libérer 7 places pour les intégrer comme membre à part entière du groupe professionnel.