L’inquiétude du Real Madrid avec Kylian Mbappé

Ce 7 août 2024, Kylian Mbappé (25 ans) fait sa rentrée des classes. Le Français va découvrir un nouvel environnement, lui qui a quitté la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain après plusieurs années de bons et loyaux services. Le Bondynois va pouvoir vivre son rêve au Real Madrid. Le club qui le fait vibrer depuis qu’il est enfant. Présenté en grandes pompes au stade Santiago-Bernabéu le 16 juillet dernier, l’ancien joueur de l’AS Monaco a ensuite profité de quelques jours de repos.

Et c’est aux États-Unis, comme il en a l’habitude, que le joueur né en 98 a posé ses valises. Il a voyagé entre Los Angeles et Miami. Mais il n’a pas pour autant laissé le travail de côté. En plus d’avoir regardé les rencontres amicales de ses coéquipiers, le capitaine des Bleus a également suivi une préparation physique d’une quinzaine de jours concoctée par Antonio Pintus révèle nos confrères de [L’Équipe](https://www.lequipe.fr/) ce mercredi. Un programme lourd qu’il a suivi à la lettre.

Aider Mbappé à se retrouver

Le footballeur de 25 ans veut être prêt pour son nouveau challenge, lui qui a parfois été un peu plus dans le dur ces derniers mois que ce soit avec le PSG ou les Bleus durant l’Euro. Les Merengues en sont bien conscients. C’est d’ailleurs une source d’inquiétude pour le staff de Carlo Ancelotti selon le quotidien sportif. Le club ibérique, qui l’a trouvé épuisé à tous les niveaux, a donc mis l’accent sur le mental et le physique (retrouver son coffre et son explosivité) durant sa préparation.

Le Real Madrid veut retrouver le vrai Mbappé et a donc mis tout en place pour y parvenir. C’est également la volonté du joueur, qui veut réussir de belles choses en Espagne. D’ailleurs, L’Équipe précise qu’il était même disposé à revenir plus tôt de ses congés pour entamer sa nouvelle aventure et la préparation avec le groupe aux États-Unis. Mais le staff a refusé et a préféré qu’il se repose avant une saison longue et éprouvante. Ce mercredi, il est attendu à Valdebebas pour participer à son premier entraînement. Un petit événement en Espagne.