OM : le message d’adieu de Vitinha

Il ne manque plus que l’officialisation et Vitinha sera un joueur du Genoa. Le Portugais a d’ores et déjà passé sa visite médicale avec succès et s’apprête à être prêté avec option d’achat (de 25 M€) au club italien. Avant même les communications des Griffons et des Phocéens, l’attaquant a officialisé son départ en adressant un message aux supporters olympiens sur les réseaux sociaux.

«Aujourd’hui marque un nouveau chapitre dans ma vie. J’emmène avec moi l’apprentissage, l’expérience et les souvenirs de mon temps passé à Marseille. Je suis reconnaissant du soutien reçu par le club et les supporters. Merci Marseille, à plus tard !», écrit celui est encore la recrue la plus chère du club français (32 M€). Malheureusement pour lui, il n’aura jamais convaincu durant son année en Ligue 1.