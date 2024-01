OM : visite médicale réussie pour Vitinha au Genoa

Plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille (32 M€), Vitinha (23 ans) n’a jamais réussi à montrer le talent offensif qu’il avait démontré à Braga. L’arrivée de l’international camerounais Faris Moumbagna confirmait la volonté de la formation phocéenne d’attendre plus d’efficacité face au but, ce qui pousse bien l’attaquant portugais vers la sortie, puisque son arrivée au Genoa ne devrait plus tarder.

La suite après cette publicité

A en croire les dernières indiscrétions de La Provence, l’ex-international Espoir lusitanien (10 sélections, 4 but) a réussi sa visite médicale de l’autre côté des Alpes. Le quotidien régional ajoute également que quelques détails restants sont à régler entre les différentes parties pour finaliser son arrivée sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat de 25 millions d’euros.