Enfin l'heure du déclic pour le PSG ?

Ce 6e match de phase de groupes de Ligue des Champions n'avait aucune incidence sur le classement du PSG. Condamné à terminer à la 2e place de la poule A derrière Manchester City, l'actuel leader du championnat de France a tout de même fait le spectacle en s'imposant largement face au Club Bruges (4-1, doublés de Mbappé et Messi), et avec la manière, même si le début de seconde période a été plus compliqué. En y réfléchissant bien, c'est sans doute la première fois de la saison que le PSG est aussi convaincant sur le pré.

Cela a pu surprendre au départ mais finalement, Mauricio Pochettino a bien fait d'aligner son équipe type. À part Neymar blessé, et placer Kimpembe un peu diminué sur le banc, il envoyait son onze type. Verratti retrouvait sa place de sentinelle derrière le duo Wijnaldum-Gueye, alors que Di Maria héritait d'une position un peu hybride entre 3e élément offensif et complément du milieu de terrain. Dans cette configuration, les joueurs de la capitale sont parvenus à se trouver avec efficacité, alternant entre le jeu dans les petits espaces et le jeu plus direct.

Pochettino : «On a vu des connexions, de l'entente entre les joueurs»

«Je suis content pour le niveau de jeu en première période. C'est un pas en avant. On a vu des connexions, de l'entente entre les joueurs. Ils avaient besoin de ce genre de performance. Je suis content du rendement général de l'équipe. Je suis content du côté naturel, de la fluidité dans la relation entre les trois joueurs de devant», reconnait le technicien argentin après la rencontre, qui se félicite d'avoir vu de vrais progrès, lui qui a tout de même été légèrement sifflé par une partie du public avant le match.

«La différence aujourd'hui, c'est qu'on a été beaucoup mieux connectés. On cherche une flexibilité qui permet aux joueurs de bien lire les situations, poursuit le technicien. Il y a des mécanismes que l'on travaille. C'est important de trouver un équilibre. Le talent a besoin qu'on ne mette pas de barrière. Aujourd'hui, il y avait un équilibre. Je suis content. Dans un processus d'amélioration, il y a un déclic. Je suis content de ce que j'ai vu.» Reste à maintenir ce degré de performance sur la durée.

Pochettino a besoin de performances sur le long terme

C'est là tout l'enjeu car le PSG, on l'a déjà vu par le passé contre Manchester City par exemple au Parc des Princes, est capable de se sublimer. Le discuté Pochettino ne s'en cache pas. Il espère que cette soirée sera le starter pour passer à la vitesse supérieure. «Il y a des choses qui fonctionnent oui. J'espère que c'est le point de départ pour continuer à s'améliorer.» Le temps est peut-être en train de donner raison à l'entraîneur parisien. Avec la rumeur Zidane qui revient avec insistance en ce moment, il en a bien besoin.