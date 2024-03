Bonne nouvelle pour Kyle Walker

Sorti sur blessure face au Brésil avec l’Angleterre, Kyle Walker (33 ans) a inquiété le staff des Three Lions, et celui de son club Manchester City. Les Skyblues affrontent Arsenal dans un match crucial dimanche après-midi pour la course au titre, et espèrent pouvoir compter sur toutes leurs forces pour ce rendez-vous. Mais finalement, il y aurait plus de peur que de mal pour le latéral droit.

En effet, Sky Sports assure que sa blessure aux ischio-jambiers n’est pas aussi grave que prévue, et que Walker pourra tenir sa place pour le choc de Premier League dimanche. Une bonne nouvelle pour Pep Guardiola.