Atlético de Madrid - Real Madrid : les compositions officielles

Après le match fou du 10 janvier qui a vu le Real Madrid l’emporter face à l’Atlético 5-3 et filer tout droit vers un nouveau trophée, les deux clubs de Madrid s’affrontent dans la cadre de la Copa del Rey (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h30). Le vainqueur ira en quart de finale.

Le Cholo s’appuie sur 3-5-2 avec Witsel en défense centrale. Griezmann et Morata sont alignés ensemble sur le front de l’attaque avec Rodrigo de Paul et Saul en soutien. De son côté, Carlo Ancelotti utilise son immuable 4-3-3 avec Lunin dans les cages, qui continue à tirer son épingle du jeu grâce à la blessure de Courtois et l’aspect moins rassurant de Kepa. Les Français Ferland Mendy et Camavinga sont respectivement titulaire en tant que latéral gauche et au milieu. Bellingham occupera le poste de numéro 9.

Les compositions officielles :

Atlético Madrid : Oblak - Gimenez, Witsel, Hermoso - Llorente, de Paul, Koke, Saul, Lino - Morata, Griezmann

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Valverde, Modric, Camaving - Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr