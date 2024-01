Marseille - Monaco : les compositions probables

Un choc historique du championnat de France. Dans le cadre de la 19e journée, l’Olympique de Marseille s’apprête à défier l’AS Monaco à l’Orange Vélodrome. Un rendez-vous primordial pour les deux formations. Affaibli par les blessures et les absences des internationaux à la CAN 2023, le club phocéen, septième du classement, devra ainsi relever la tête après un match nul (1-1) laborieux en Ligue 1 face au RC Strasbourg puis une élimination en Coupe de France à Rennes. Un constat également applicable au début d’année 2024 des Monégasques.

Au pied du podium avant ce choc, les Asémistes - qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe de France après leur victoire contre Rodez - restent sur une lourde défaite (1-3) face au Stade de Reims. Après ce revers à domicile, les hommes d’Adi Hütter, qui doit lui aussi composer avec de nombreuses absences (Takumi Minamino, Ismaël Jakobs, Krépin Diatta, Wilfried Singo et Mohamed Camara, Eliott Matazo, Breel Embolo, Eliesse Ben Seghir et Caio Henrique), devront donc reprendre leur marche en avant. Dans cette optique, le club de la Principauté devrait se présenter en 3-4-2-1.

Un choc entre deux effectifs décimés !

Dans les buts, Philipp Köhn est logiquement attendu et devrait être protégé par une défense à trois composée de Mohamed Salisu, Guillermo Maripan et Thilo Kehrer. Dans des rôles de piston, Vanderson et Kassoum Ouattara aideront eux le trio de l’entrejeu formé par Denis Zakaria et Youssouf Fofana. Enfin, auteur d’un triplé le week-end dernier, Wissam Ben Yedder est lui pressenti pour débuter aux côtés d’Alexandr Golovin et Maghnes Akliouche à la pointe de l’attaque monégasque.

De son côté, Gennaro Gattuso devra faire sans Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Amine Harit, Azzedine Ounahi, Chancel Mbemba, Simon Ngapandouetnbu et Faris Moumbagna tous à la CAN. Valentin Rongier est blessé tout comme Michael Murillo et Bilal Nadir alors que Samuel Gigot est sera suspendu pour ce rendez-vous. Avec ces différents forfaits, le technicien italien pourrait ainsi opter pour un 4-3-3. Dans les cages phocéennes, Pau Lopez débuterait, juste derrière Jonathan Clauss, Bamo Meïté, Leonardo Balerdi et Ulisses Garcia. Au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia pourrait lui faire son retour et accompagner Jean Onana et Jordan Veretout. Enfin, Luis Henrique est annoncé titulaire et devrait débuter aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha.

