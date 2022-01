Coupe du Roi : le FC Barcelone s'impose dans la douleur à Linares

Après son succès dimanche en Liga face à Majorque (1-0), le FC Barcelone voulait enchaîner ce mercredi en 16e de finale de la Copa Del Rey. Les Blaugranas se déplaçaient en Andalousie pour y affronter Linares, club de troisième division. Le Barça, qui comptait 15 absents pour cette rencontre, a aligné une équipe largement remaniée. Face au 4-4-2 proposé par les Andalous, Xavi a fait débuter sont équipe en 4-3-3 avec notamment la présence dans le onze de départ de Dani Alves, le latéral brésilien qui disputait ce mercredi soir son premier match officiel avec le club espagnol depuis son retour en Catalogne.

La suite après cette publicité

Devant un Stade municipal de Linares plein pour l’occasion, c’est le Barça qui a le mieux débuté cette rencontre se créant même plusieurs occasions, notamment avec une percée d'Akhomach conclue par une frappe qui a rasé le poteau de Razak (18e). Les Andalous, qui ont procédé en contre, ont finalement réussi à trouver la faille une minute plus tard, Hugo Diaz profitant d'un marquage très large d’Oscar Mingueza pour reprendre de la tête un bon centre de Fran Canicer et permettre à Linares d’ouvrir le score (19e, 1-0). Barcelone a ensuite tenté de réagir quelques minutes plus tard avec Nico, mais la frappe du jeune ailier catalan était bien captée par le gardien de Linares (24e). Le Barça a eu la possession, mais peu d'occasions. Les Catalans étaient pourtant tout proches d’égaliser juste avant la pause, mais Eric Garcia (45e) et Jordi Alba (47e) n'ont pas trouvé le chemin des filets.

Des changements décisifs au Barça

Mené 1-0 à la pause, Xavi a alors choisi de faire un triple changement au retour des vestiaires avec les entrées de De Jong, Piqué et Dembélé. En début de seconde période, les Barcelonais ont affiché un autre visage en mettant une forte pression sur le but des locaux. Et c'est un entrant qui a finalement fait la différence. Sur une frappe enroulée vers la gauche du but de Dembélé, le portier andalou s'est troué, permettant au Barça d'égaliser (63e, 1-1). Une égalisation qui n'a cependant pas rassuré l'arrière-garde catalane, notamment Neto qui n'a pas réalisé un match flamboyant et a même été tout proche d'encaisser l'un des buts gags - déjà - de l'année suite à une grosse faute de mains, mais le portier brésilien a rapidement été sauvé par un hors-jeu de position d'un joueur adverse (67e).

Le match a finalement vécu un tournant deux minutes plus tard lorsque Jutgla, habituellement joueur de la réserve barcelonaise, a réussi à tromper une nouvelle fois Razak d'une belle frappe croisée (69e, 2-1). Après ce but, les Barcelonais ont tenté de gérer leur avance même s'ils se sont fait peur puisque Neto a été sauvé par son poteau droit (75e). Les Barcelonais aurait pu aggraver le score si la frappe de Dembélé, auteur d'une superbe entrée en jeu, ne s'était pas écrasée sur la transversale de Linares (78e) et si Sanz n'avait pas loupé l'immanquable (88e). Après s'être fait peur, les Barcelonais se sont donc imposés 2-1 à Linares. Une victoire synonyme de qualification pour les 8es de finale de la Copa Del Rey à seulement une semaine du Classico face au Real Madrid.