OL : Abner, une recrue qui se cherche encore… et appelée en Seleção

Il est l’une des recrues estivales surprises de l’Olympique Lyonnais. Arrivé sur les bords du Rhône en provenance du Betis, en échange de 8 M€, Abner Vinicius (24 ans) a été recruté pour être la doublure de l’Argentin Nicolas Tagliafico. Apparu à cinq reprises sous le maillot rhodanien, le latéral gauche brésilien n’a pas impressionné son monde, notamment en raison du début de saison poussif des Gones (14e du classement). Mais il se sent déjà mieux dans la capitale des Gaules qu’au Betis où il est resté un an et demi.

«Ma première expérience en Europe ne s’est pas passée comme je le voulais. Je suis arrivé avec un mental différent que celui du Betis. Ici, il y a plus de stabilité. Je suis avec ma famille. J’ai été très bien accueilli par le staff et les joueurs et tout ça a favorisé mon intégration ici, à Lyon», a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse, avant d’évoquer sa concurrence avec Tagliafico. «Tous les joueurs qui viennent à Lyon ont l’ambition de jouer, c’est l’objectif. Nous sommes en compétition avec Nico. C’est un grand joueur que je respecte. Cette mise en compétition est comme un défi pour nous. Nous sommes dans un groupe uni et notre compétition est très saine.» Ambitieux, Abner doit cependant encore apprendre à s’acclimater au football européen. Ce qui ne l’a pas empêché de vivre un événement exceptionnel ce vendredi : sa première convocation en équipe nationale du Brésil par Dorival.

«Je ne dirais pas qu’il a des lacunes défensives»

Pour en savoir davantage sur lui, Foot Mercato est parti interroger Tiago Nunes, l’actuel entraîneur du club chilien de la Universidad Catolica. Le Brésilien de 44 ans a été le coach d’Abner à l’Athletico Paranaense. « J’ai eu Abner sous mes ordres pendant un an et demi à l’Athletico Paranaense. Il venait d’une équipe de deuxième division appelée Ponte Preta. Il est arrivé au club pour terminer son programme de formation. Il s’est rapidement distingué par ses qualités offensives. C’est un joueur qui combine bien, avec une bonne qualité technique. Il avait une bonne première passe sous pression. Il a toujours montré une très forte personnalité, un joueur avec une capacité à accepter l’information, la pression, et il a rapidement répondu à l’information que nous avons transmise. À mon avis, ses principales qualités sont ses vertus offensives. C’est un joueur qui peut jouer soit comme ailier, soit comme joueur dans une ligne de quatre. Il est plus dépendant du jeu en équipe. C’est aussi un joueur qui peut recevoir le ballon dans l’espace et dans la profondeur. »

Latéral au profil offensif, le Lyonnais affiche toutefois des lacunes défensives, comme beaucoup de Brésiliens de son profil évoluant à son poste. Abner réussira-t-il à s’adapter ? Selon Nunes, si Abner ne se montre pas encore sous son meilleur jour, c’est surtout lié aux caractéristiques de son équipe. « Je ne dirais pas qu’il a des lacunes défensives. Je pense qu’Abner est un joueur qui peut très bien jouer et qui peut renforcer le côté offensif de n’importe quelle équipe. Naturellement, c’est un joueur à l’ADN offensif. Il a besoin d’avoir une mécanique d’équipe et un fonctionnement qui puissent protéger ses couvertures, pour qu’il soit moins exposé quand il passe à l’attaque, et aussi pour qu’il puisse avoir ce soutien collectif afin que nous puissions maximiser ses qualités offensives. Je pense qu’Abner dépend beaucoup plus de l’équipe dans son ensemble que de ses performances individuelles. C’est un joueur qui, à mon goût, s’intégrerait bien dans une équipe qui a un ADN plus offensif, qui a un ADN plus volontaire. Donc, s’il y a un fonctionnement d’équipe qui protège sa caractéristique principale, qui est l’attaque, il sera toujours un titulaire. » À bon entendeur…