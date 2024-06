Le coup de poker du Real Madrid pour chiper Leny Yoro, Khvicha Kvaratskhelia fait peur à toute l’Espagne !

L’Espagne craint Kvaratskhelia

On commence cette revue de presse avec les premiers huitièmes de finale qui débutent aujourd’hui ! L’Espagne devra battre la Géorgie de Kvicha Kvaratskhelia pour passer en quart de finale. « Kvara meilleur que toute l’Espagne », chambre Giorgi Mamardashvili, le gardien de l’équipe de Willy Sagnol. Une petite pique bien sentie pour lancer la rencontre. Pour Marca, c’est “l’heure de Kvaradona”. Marca parle d’un joueur redoutable qui a subi 10 fautes, soit le meilleur total depuis le début de l’Euro. L’ailier est aussi le joueur qui a réussi le plus de dribbles, avec un total de 8 dribbles réussis. Le défenseur espagnol Nacho se méfie de la star géorgienne, qu’il décrit comme « spécial, très rapide et très bon dans les un-contre-un ».

La ruse du Real Madrid pour Leny Yoro

Toujours en Espagne, on s’intéresse aussi au mercato d’été et AS nous parle du cas Leny Yoro. Le Real Madrid le veut dès la présaison et ne veut pas attendre jusqu’en 2025, selon le journal. Lille demande 70 millions d’euros mais pourrait baisser son prix à 40 millions face à la concurrence du PSG. Une somme à laquelle pourraient s’ajouter des bonus si le Lillois rejoint la capitale madrilène. À noter que le défenseur a déjà refusé des offres de Manchester United et Liverpool. Si le LOSC ne le libère pas, Riccardo Calafiori est le plan B de Madrid.

Fullkrug ou Havertz face au Danemark ?

On termine en Allemagne avec Bild, qui se consacre à l’attaque de la Nationalmannschaft. Depuis le début de l’Euro, c’est Kai Havertz qui est aligné en position de numéro 9. Mais selon les informations du journal allemand, tout porte à croire que Julian Nagelsmann titularisera Niclas Füllkrug contre le Danemark. Pour le média, l’attaquant de Dortmund est le superjoker de la sélection avec 2 buts en seulement 74 minutes de jeu. Il est d’ailleurs le favori des supporters pour jouer ce huitième de finale, avec 90% des personnes qui veulent le voir sur le terrain ce samedi.