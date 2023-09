Indice UEFA : très bonne nouvelle pour la France !

La suite après cette publicité

Les années se suivent et se ressemblent pour les clubs français. La saison passée, la France avait parfaitement entamé sa saison européenne (4 victoires, 1 nul et une défaite pour l’OM à Tottenham). Cette semaine, les six formations hexagonales sont parvenues à rester invaincues, mais n’ont gagné que 3 fois (pour 3 matches nuls). Comme en 2022/23, le PSG a remporté son premier match face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Rennes a surclassé le Maccabi Haïfa (3-0) tandis que le LOSC l’a emporté en Conference League face au modeste Olimpija Ljubljana (2-0).

A noter tout de même les trois très bons résultats nuls engrangés à l’extérieur par Lens sur la pelouse du Séville FC (1-1) en Ligue des Champions, par Toulouse sur le terrain de l’Union Saint-Gilloise (1-1) et par l’OM, qui dans un contexte explosif et avec un coach intérimaire, est parvenu à arracher le point du nul face à l’Ajax Amsterdam au terme d’un match spectaculaire et riche en buts (3-3). Une très bonne nouvelle pour la France qui peut se targuer d’être la nation qui a marqué le plus de points cette semaine (1,500 points pour la France contre 1,429 points pour l’Italie et 0,6 point pour les Pays-Bas).

À lire

PSG : Warren Zaïre-Emery refuse de porter le numéro de Marco Verratti

L’écart s’est réduit d’un tiers avec les Pays-Bas pour la 5e place !

Ces derniers, qui sont devant la France depuis le début de saison, ont vu leur écart se réduire cette semaine grâce aux belles performances tricolores sur la scène continentale. Il ne reste donc plus que 1,87 points de retard à combler contre 2,77 points avant cette semaine. Car à contrario, les clubs néerlandais ont vécu des soirées compliquées. si le Feyenoord l’a emporté face au Celtic Glasgow (2-0), le PSV Eindhoven s’est fait pulvériser face à Arsenal (4-0), l’AZ a pris un bouillon à Mostar 4-3 après avoir mené pourtant 3-0 tandis que l’Ajax n’a pas réussi à dominer l’OM.

La suite après cette publicité

De bon augure pour la France qui a donc envoyé un message clair à son principal concurrent à la quête de la 5e place au classement sur 5 ans, qui permet notamment d’avoir trois clubs qualifiés d’office pour la Ligue des Champions (cette place octroie trois places directement qualificatives pour la Ligue des champions 2025-2026, mais aussi une place supplémentaire en tour préliminaire de la C1).

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2023/24 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 22/09/2023 :

-1. Turquie 7,250 points (3/4)

-2. Belgique 4,800 points (5/5)

-3. Pays-Bas 4,400 points (4/5)

-4. Pologne 4,375 points (2/4)

-5. Danemark 4,250 points (2/4)

-6. Grece 4,200 points (4/5)

-7. Rep. Tchèque 4,000 points (3/4)

-8. Allemagne 3,928 (7/7)

-9. Italie 3,857 (7/7)

-10. Islande 3,833 (1/3)

…

-12. Portugal 3,666 points (4/6)

-13. Espagne 3,437 points (7/8)

-14. Angleterre 3,375 points (8/8)

…

France 3,250 points (6/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2019 et 2024) :

-1. Angleterre 90,303 points

-2. Espagne 76,864 points

-3. Italie 73,141 points

-4. Allemagne 71,195 points

-5. Pays-Bas 55,700 points

-6. France 53,831 points

-7. Portugal 48,982 points

-8. Belgique 39,200 points

-9. Turquie 33,850 points

-10. Écosse 32,050 points