PSG : Luis Campos surveille encore un protégé de l’écurie de Jorge Mendes

Alors que ces derniers jours résonnent surtout au rythme du dossier Ousmane Dembélé qui va bien signer au Paris Saint-Germain, comme nous vous le révélions en exclusivité, le mercato parisien n’est pas encore terminé - loin de là. Plusieurs pistes ont déjà été abandonnées comme celle menant à l’attaquant portugais de Manchester City, Bernardo Silva. Mais d’autres travaux sont toujours en attente, notamment Bradley Barcola de l’Olympique Lyonnais, mentionné dans des rumeurs de départ vers la capitale française. Toujours plus de journées remplies de nouvelles rumeurs et de nouveaux rebondissements du côté du PSG donc.

Dans le sens des départs, la liste parisienne est toujours garnie de certains indésirables comme Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Édouard Michut, Colin Dagba voire Keylor Navas. Mais d’autres joueurs bien actifs dans le groupe lors de la tournée estivale au Japon sont aussi concernés par des bons de sortie et c’est le cas des deux milieux de terrain : le Portugais Renato Sanches, mentionné du côté de l’AS Roma, et l’Italien Marco Verratti, lorgné par plusieurs clubs saoudiens. Si les deux venaient à quitter la capitale française, le PSG devrait sûrement s’activer pour renforcer quelque peu le secteur de jeu.

Un nouveau renfort au milieu ?

D’après les informations de nos confrères de L’Equipe, le Paris Saint-Germain compte bien s’activer sur d’autres dossiers en parallèle d’Ousmane Dembélé qui prend une grande partie de l’actualité parisienne ces derniers jours. En effet, Luis Campos est bien déterminé à accélérer pour la venue du jeune milieu de terrain brésilien de Wolverhampton, Matheus Nunes (24 ans), représenté par l’agent de Jorge Mendes. Ce n’est pas la première fois qu’un joueur de Mendes est mentionné dans des rumeurs parisiennes. Bradley Barcola, Manuel Ugarte, Vitinha, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Joao Felix, Marco Asensio, Danilo Perreira et Renato Sanches sont tous sous pavillon Gestifute, l’agence dirigée par l’homme d’affaires portugais.

Même s’il existe une vraie relation entre Luis Campos et Jorge Mendes, le journal L’Equipe rappelle que certains dossiers récents ont été réactivés, comme la piste Randal Kolo Muani que nous vous le révélions en exclusivité, sans l’accord réel du dirigeant portugais. En réalité, Luis Campos a de moins en moins le dernier mot sur le mercato parisien. Donc le dossier Matheus Nunes semble loin d’être acté pour le moment, surtout que le départ de Verratti n’est pas encore chose certaine dans l’entrejeu parisien et les belles préparations de Warren Zaire-Emery et Noha Lemina ont de quoi afficher un certain optimisme pour l’avenir du bloc central du PSG.