Le Barça veut déjà lâcher 105 M€ pour deux joueurs

Le FC Barcelone est content. En effet, les pensionnaires du Camp Nou sont très heureux de pouvoir compter sur João Félix (23 ans), qui enchaîne les buts (3 en 3 rencontres et 1 assist), et sur João Cancelo (29 ans). Les deux joueurs portugais sont respectivement prêtés par l’Atlético de Madrid et par Manchester City. Mais les Blaugranas veulent qu’ils restent définitivement.

Ce vendredi, Mundo Deportivo révèle que le Barça a commencé à discuter il y a plusieurs jours avec les Citizens et les Colchoneros pour connaître le prix qu’ils demanderont pour leurs joueurs. Ainsi, pour João Félix, l’Atlético réclame 80 millions d’euros. Pour son compatriote, Man City attend au moins 25 millions d’euros. Pour les deux joueurs, il faudra donc mettre 105 millions d’euros sur la table. Mais cela pourrait grimper si João Félix, dont la clause libératoire est de 350 millions d’euros, continue de flamber.