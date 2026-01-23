Lille : la sortie assassine et ambigüe de Bruno Genesio

Bruno Genesio pouvait être difficilement plus cinglant dans ses mots et en même temps plus évasif qu’hier soir. Après le naufrage du LOSC face au Celta Vigo (2-1), pourtant réduit à 10 dès la 29e minute de jeu, le technicien nordiste s’est emporté, reprochant à ses joueurs de répéter sans fin les mêmes erreurs. L’ancien coach de l’OL faisait notamment référence au but encaissé après 30 secondes de jeu, seulement quelques jours après avoir en avoir pris un au bout de 46 secondes face à l’OL en Coupe de France (défaite 1-2).

L’ambiance n’est pas à la fête à Lille, et enchaîner une quatrième défaite de rang après Rennes, l’OL et le PSG, alourdit encore le bilan de ce début d’année 2026 catastrophique (4 défaites en autant de matchs). Pour espérer décrocher une place en barrage de C3, les Dogues devront faire un résultat face à Fribourg la semaine prochaine, à domicile. Mais encore faudrait-il qu’ils cessent de se nuire eux-mêmes avant d’y parvenir. «Quand vous reproduisez les mêmes erreurs depuis quatre matchs, ce n’est pas que de la réussite. C’est qu’on n’apprend pas de nos erreurs, et quand on n’apprend pas de nos erreurs, c’est un autre problème, ce n’est plus de la malchance », pestait Genesio après la rencontre.

«Si assumer mes responsabilités veut dire que je vais démissionner ? Vous verrez dans les jours qui viennent»

«Tout le monde va devoir assumer. Moi, je vais devoir assumer en premier parce que je suis le premier responsable, c’est moi qui fais l’équipe… Donc je vais assumer mes responsabilités, mais je pense qu’il y a beaucoup de gens qui doivent aussi se remettre en question et assumer les leurs, a-t-il ajouté, sans identifier plus précisément la ou les personnes concernées. Les miennes, je vais les prendre. Ce que ça veut dire "assumer mes responsabilités" ? Vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Faire des choix forts ? Vous verrez dans les jours qui viennent mais je vais les assumer.»

Relancé sur ses propos, le coach de 59 ans a ajouté : «4 matchs, 4 matchs pareils, il n’y a plus rien à expliquer, c’est inexplicable pour moi. Soit on ne se prépare pas bien et encore une fois, c’est de ma faute, car je suis responsable de la préparation de l’équipe. Dans ce cas, il faut assumer les choses, parce que quand ça se reproduit, ce n’est pas le hasard. Ce qu’on fait dans le jeu depuis le début de l’année, c’est juste à la limite du scandale. Les choses vont changer, ce n’est pas normal qu’en jouant pendant quasiment une heure à 11 contre 10, on ait 21 tirs pour seulement 4 cadrés, qu’on touche 41 ballons dans la surface sans se créer une demi-occasion nette, et qu’on s’en remette au plus jeune joueur de l’effectif pour créer quelque chose. Si assumer mes responsabilités veut dire que je vais démissionner ? Vous verrez dans les jours qui viennent», a-t-il conclu. Une prise de parole qui laisse planer un brouillard d’incertitude sur la saison lilloise.