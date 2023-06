Racisme, violence, agressions : terrible soirée à Ajaccio

La situation autour de ce match entre Corses et Marseillais était tendue, et malheureusement, tout ce qui s’est passé par la suite était plus ou moins prévisible. Vendredi déjà, il y avait eu des incidents dans le centre-ville d’Ajaccio, entre supporters de l’équipe locale et de l’OM. « Demain (ce samedi, NDLR), il faut annuler le match » et que les supporters marseillais attendus par bateau « ne débarquent pas » afin d’éviter qu’ils « s’exposent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre, je le crains, une ampleur incontrôlable. Quand on a un trouble à l’ordre public effectif, d’atteinte à la sûreté des personnes et des biens, je pense que ces mesures là ne sont pas disproportionnées. Il est encore temps de limiter la casse », demandait le maire de la ville Stéphane Sbraggia.

La suite après cette publicité

Et malheureusement, la suite des évènements a donné raison au maire d’Ajaccio… Avant le coup d’envoi déjà, il y a eu des violences entre les fans des deux clubs. Présents en nombre - ils ne devaient être que 450 au départ - les supporters de l’OM en sont ainsi venus aux mains avec les ultras d’Ajaccio et les stadiers de François Coty. Les fans de l’ACA auraient de leur côté tenu des propos racistes. Puis, lorsque les supporters phocéens se sont installés dans leur parcage, des supporters d’Ajaccio ont encore lancé des chants racistes et des cris de singes. Ce qui a donné lieu à des moments particulièrement tendus.

À lire

OM : Alexis Sánchez est très courtisé

L’AC Ajaccio condamne

Et ç'a continué après le match. Comme le rapporte RMC Sport, après la rencontre, une centaine de supporters marseillais a créé la panique dans une station essence Total quelques mètres à côté du stade. Ils ont ainsi intimidé des fans d’Ajaccio, puis agressé un journaliste de France Télévision qui filmait la scène. Avant, un jeune supporter de l’OM âgé de 8 ans seulement et atteint d’un cancer avait été agressé par des Corses dans l’enceinte du stade, avec son père. Leurs maillots de l’OM ont été arrachés et brûlés.

La suite après cette publicité

« Le 25 avril dernier, l’AC Ajaccio a eu le bonheur de recevoir l’association « Des coccinelles rouges pour Thomas » au stade François-Coty. Parmi les enfants de cette association se trouvait le petit Kenzo, atteint d’un cancer. Il avait fait part de son rêve de rencontrer les joueurs de l’Olympique de Marseille, le club de sa ville et de son cœur. Kenzo et sa famille ont été invités au stade François-Coty à l’initiative du Rotary Club et de la présidente d’Air Corsica, pour que l’enfant réalise son rêve lors de la rencontre de ce soir ACA-OM. Le rêve s’est rapidement transformé en cauchemar lorsque Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l’Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge. Alertée, la sécurité du club s’est interposée. Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l’enfant puisse réaliser son rêve. Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements ! Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables ! L’AC Ajaccio fera toute la lumière sur ces agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. L’AC Ajaccio est solidaire avec le petit Kenzo et ses parents », a ainsi lancé le club corse. Une soirée à oublier, pour Ajaccio, pour l’OM, et pour le foot français.