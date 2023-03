Man City : l’agent d’İlkay Gündoğan dément un accord avec le Barça

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester City, İlkay Gündoğan a vu son nom revenir avec insistance du côté du FC Barcelone ces dernières semaines. L’international allemand, qui s’inscrit parfaitement dans la politique du club blaugrana par son statut de joueur libre, avait en effet fait l’objet de discussions entre le club et son agent le mois dernier. Pourtant, aucun accord n’aurait été ficelé avec le Barça selon le dernier cité, ni même avec aucun autre club.

«Il n’y a encore aucun accord avec aucun club, a déclaré Ilhan Gündogan, l’oncle et agent du joueur, au Guardian. Ces dernières semaines, Ilkay s’est concentré uniquement sur Manchester City et la naissance de son fils. Il est maintenant dans la phase finale et cruciale de la saison et se concentre intégralement sur cela. Son avenir n’est pas fixé pour la saison prochaine.» Âgé aujourd’hui de 32 ans, l’ancien joueur du Borussia Dortmund arrive à un moment charnière de sa carrière et entend parapher un dernier contrat qui lui permettra de trouver de la stabilité, lui qui est devenu papa ces dernières semaines.

