Jérôme Rothen s’enflamme pour l’OM avec Adrien Rabiot

C’est la grosse information de la soirée passée. Sans contrat depuis la fin de son bail avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot a pris la direction de l’OM. Une arrivée retentissante pour le joueur formé au PSG qui, au-delà de son symbole, a pris tout le monde de court en rejoignant Marseille malgré les sollicitations de plusieurs grands clubs. Forcément, un tel transfert change les objectifs d’une saison. Déjà très bien partis sous la direction d’un Roberto de Zerbi impeccable, les Phocéens peuvent rêver grand avec l’arrivée du milieu de terrain de 29 ans. Titulaire en équipe de France, il devrait forcément renforcer une équipe phocéenne séduisante. Un renfort de poids qui fait forcément discuter. Alors que l’Italie s’est affolé avec cette information et que plusieurs joueurs du PSG ont conspué leur ancien protégé, Jérôme Rothen s’est laissé aller à l’enflammade.

Sur les ondes de RMC, l’ancien de Monaco a affirmé qu’il voyait l’OM lutter pour le titre avec cette arrivée majeure : «Moi, je n’y croyais pas. Quand tu vois au début du mercato tous les clubs qu’il pouvait y avoir sur Adrien Rabiot. On nous a dit qu’il a été trop gourmand pour aller à Milan ou Manchester United. Ces clubs-là n’ont pas voulu lui donner financièrement ce qu’il réclamait, donc il est resté sans club. Et là, il y a une opportunité qui s’ouvre. L’OM a saisi cette opportunité parce qu’ils voulaient se renforcer au milieu de terrain. Ils voulaient un joueur technique. Tout ce que réclamait De Zerbi, c’est exactement le cas avec Adrien Rabiot. (…) Tu ne t’imposes pas et tu n’es pas titulaire par hasard comme ça à la Juventus. Même si ce n’était pas la meilleure Juventus des dernières années, c’était un joueur important. Tu ne t’imposes pas en équipe de France, avec la confiance de Didier Deschamps, comme ça par hasard. Sportivement, bien sûr que c’est une superbe opportunité pour l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, l’équipe a de la gueule. Il y a de la concurrence, même dans le cœur du jeu. Quand tu compares le milieu de terrain de l’OM à celui de l’année dernière, c’est le jour et la nuit. C’est pour ça que l’OM joue le titre. À ce jour, c’est l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, avec le PSG. Il n’y a pas beaucoup de milieux de terrain supérieurs à celui de l’OM.»