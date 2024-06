Le LA Galaxy veut reformer le duo Lewandowski-Reus

Le Los Angeles Galaxy veut prendre un nouveau virage. Après l’ère David Beckham (2007-2012), "los Galácticos" ont traversé une période compliquée, enchaînant les résultats décevants en MLS. Pour remédier à cette situation et donner un boost à leur franchise, les Américains visent le recrutement de stars européennes. Marco Reus, qui a joué ses derniers matchs avec le Borussia Dortmund après 12 ans de vie commune, devrait rapidement signer à Los Angeles. Le LA Galaxy semble également vouloir attirer un autre joueur de renom, Robert Lewandowski.

Selon les informations de AS, la franchise californienne veut reformer le duo si performant au Borussia Dortmund il y a plus de 10 ans. Les deux amis pourraient de nouveau jouer ensemble, mais pas cette année. Les conditions de transfert seraient trop compliquées. Le Polonais possède un contrat jusqu’en 2026 avec le Barça. Pour LA Galaxy, le transfert sera plus facile la saison prochaine. La MLS est une destination qui pourrait plaire à l’attaquant. Avant la pandémie de coronavirus, le Polonais avait déclaré que l’idée de jouer en MLS : « était bien ancrée dans mon esprit ».