OL : vers un nouveau prêt pour Tetê

Arrivé en prêt en cours de saison en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine, Tetê (22 ans) a immédiatement conquis l'Olympique Lyonnais (2 buts et 5 passes décisives en 9 apparitions en L1). Les Gones aimeraient beaucoup le conserver et discutent depuis plusieurs jours avec le Shakhtar Donetsk pour discuter d'un transfert définitif. Oui mais voilà, les Ukrainiens se montrent très gourmands.

Et, selon les informations d'UOL Esporte au Brésil, c'est plutôt vers un nouveau prêt que l'on se dirige dans ce dossier, l'ailier auriverde ayant bien l'intention de rester au Groupama Stadium lui aussi. Pour rappel, le jeune homme est sous contrat en Ukraine jusqu'en décembre 2023.