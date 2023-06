Lazio Rome : Sergej Milinkovic-Savic ferme la porte à l’Arabie saoudite

Voilà déjà plusieurs saisons que des rumeurs de départ agrémentent les étés de Sergej Milinkovic-Savic et de la Lazio Rome. Auteur de 11 buts et 8 passes décisives avec les Biancazzurri, il a été l’un des grands acteurs de la belle saison de l’escouade de Maurizio Sarri. Et alors qu’il est en fin de contrat dans un an, de nouvelles interrogations sur son futur ont surgi ces dernières semaines. Reste à savoir si cet été sera le bon pour le milieu serbe de 28 ans.

En tout cas, son agent, Mateja Kezman, est sollicité par de nombreux clubs comme il l’a rappelé sur les antennes de 365Sports Arabic. L’Arabie saoudite faisant les yeux doux à SMS, celui qui s’occupe de la carrière du Serbe a tenu à clarifier la situation : «Pour Sergej, il y a eu de nombreuses manifestations d’intérêt de l’Arabie, mais pour le moment nous avons d’autres options sur la table. On verra, dans la vie on ne sait jamais.» Plus emballé par un transfert à la Juventus d’après la Gazzetta dello Sport, le natif de Lleida risque de passer, encore une fois, un été sans beaucoup de certitudes.

