Mino Raiola veut envoyer Romelu Lukaku au PSG

Le mercato va secouer le PSG cet été. Alors que la prolongation de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres dans la capitale française, la direction se prépare à tous les scénarios. Si la tendance à ce que l'international français poursuive son aventure à Paris s'est un peu améliorée au fil des semaines, et ce malgré l'élimination en 8e de la C1, il faut également avoir de quoi se retourner.

Pour cela, le PSG regarde ce qui pourrait l'aider à se renforcer devant, d'autant que les situations de Neymar et de Lionel Messi sont encore incertaines. Les deux Sud-américains devraient tout de même rester mais ils ne seront probablement pas retenus en cas d'offre. L'actuel leader du championnat de France aimerait apporter un peu de caractère à cette équipe et pour cela, un contact a été noué avec Romelu Lukaku.

Raiola a contacté le PSG pour Lukaku

C'est ce que nous apprend le Sun de ce matin. D'après le tabloïd, l'agent du Belge, un certain Mino Raiola dont les rapports sont de plus en plus étroits au fil des mercatos (Verratti, Donnarumma, Simons), a contacté Leonardo pour évoquer la situation de son client. Ce dernier vit mal sa décote à Chelsea, où il est rapidement devenu remplaçant, alors qu'il a été recruté l'été dernier contre 113 M€.

Auteur de 5 buts seulement, l'attaquant de 28 ans en a assez d'être un second couteau, même si Tuchel continue de lui faire confiance. En attendant la progression éventuelle des pourparlers, il reste à savoir quel type d'offre pourrait formuler le PSG car recruter un joueur d'un tel calibre coûterait évidemment très cher et les Blues auront envie de s'y retrouver après avoir déboursé une fortune l'été dernier.