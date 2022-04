Chelsea : Thomas Tuchel veut conserver Romelu Lukaku

En conférence de presse vendredi avant le match face à Brentford ce samedi (16h), le coach de Chelsea Thomas Tuchel a annoncé son intention de conserver le buteur belge Romelu Lukaku. Ces dernières semaines plusieurs rumeurs évoquaient un retour de l’attaquant de 28 ans à l’Inter Milan, une piste écartée par le technicien allemand qui veut continuer à travailler avec le Diable Rouge malgré la situation administrative compliquée du club londonien.

La suite après cette publicité

« En ce moment, on n'a même pas à penser au marché des transferts, parce qu'on ne peut pas parler aux joueurs, ni vendre, ni acheter. Romelu continue cependant d'avoir un rôle important dans notre équipe. Peut-être pas le rôle qu'il aimerait, et je le comprends tout à fait, mais quand même important. Je l'ai vu très concentré, motivé et impliqué lorsqu'il est revenu après les jours libres autorisés. Nous entrons maintenant dans une phase décisive de la saison avec beaucoup de matches décisifs : nous n'avons pas le temps de penser à autre chose, ni de nous distraire. On a besoin de tout le monde, y compris de Romelu », a expliqué l’entraîneur des Blues au sujet de Lukaku qui a disputé 34 matches cette saison, inscrit douze buts et délivré deux passes décisives.