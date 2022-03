Chelsea : l'Inter Milan pose ses conditions pour le retour de Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Décidément, Romelu Lukaku et ses ex, ce sont des histoires compliquées qui ne se terminent jamais vraiment. De retour au bercail, à Chelsea, l'été dernier après avoir explosé sous le maillot de l'Inter Milan, l'attaquant de 28 ans pensait pouvoir (enfin) conquérir le football anglais sous les couleurs du champion d'Europe en titre. Tout avait d'ailleurs très bien commencé pour le natif d'Anvers, mais rapidement, la situation s'est détériorée. Déjà sportivement, où Big Rom ne semblait plus qu'être l'ombre de lui-même. D'autant plus que pour ne rien arranger, il a souffert d'une blessure et du Covid-19.

Ajoutez à cela une sortie médiatique improvisée, fin décembre, dans laquelle le Belge a fait part de son mécontentement et de sa frustration sous les ordres de Thomas Tuchel, et vous obtenez un torchon plus que brûlant entre les deux parties. La situation s'est calmée, les choses sont rentrées dans l'ordre en interne, mais sur le pré, la réalité reste difficile. Cantonné au rôle de remplaçant, Lukaku n'a plus marqué en Premier League depuis le 29 décembre dernier. De quoi raviver les rumeurs de départ, d'autant plus que la situation catastrophique des Blues liée à Roman Abramovich et à la guerre en Ukraine pourrait bien pousser plusieurs stars vers la sortie.

L'Inter a un plan précis pour Lukaku

La Gazzetta dello Sport assure en ce sens que l'Inter Milan suit de très près la situation de Romelu Lukaku du côté de Londres. La volonté du clan italien d'attirer à nouveau dans leur filet l'international belge (101 capes, 68 buts) existe bel et bien. Les Nerazzurri ont en revanche posé trois conditions pour rendre ce come-back possible. Il faut avant tout que Roman Abramovich scelle la vente des Blues. La raison ? La présence de l'intransigeante Marina Granovskaia compliquerait la tâche des Milanais. La dirigeante de Chelsea n'accepterait probablement jamais une vente au rabais d'un homme acheté 113 M€ l'été dernier.

Autre condition posée par le club lombard : réaliser cette opération sous la forme d'un prêt. Les finances du propriétaire Zhang ne permettraient pas un énorme investissement sur le marché des transferts, et encore moins pour un joueur qui soufflera ses 29 bougies le 13 mai prochain, précise le journal au papier rose. Enfin, la troisième et dernière condition concerne Lukaku, qui devrait accepter de baisser son salaire (12,5 M€ annuels actuellement) pour revenir du côté de Giuseppe Meazza. Une chose qui ne freinerait d'ailleurs pas le buteur belge. Les planètes semblent ainsi s'aligner petit à petit pour ce qui offrirait aux supporters de l'Inter la recomposition du redoutable duo Lautaro Martinez-Romelu Lukaku.