Les stars de Chelsea préparent un terrible complot !

Chelsea tremble et les raisons sont multiples ! Car si tout se passe plutôt bien sur le plan sportif avec une troisième place en Premier League, les Blues se retrouvent actuellement en pleine tempête sur le plan institutionnel. Et pour cause, sanctionné par le gouvernement britannique, le club londonien et son coach Thomas Tuchel, forcés d’opérer sous une nouvelle licence jusqu'au 31 mai prochain, se retrouvent dans un flou total.

Ce samedi matin, la presse anglaise indique malgré tout que la vente du club a été autorisée à Roman Abramovich par le gouvernement anglais mais en interne, un plan machiavélique se trame et pourrait alors pousser Chelsea au bord du gouffre. Dans cette optique, The Athletic révèle, de son côté, qu’un accord de vente pourrait être trouvé dans les quatre à six prochaines semaines, et ce malgré les différentes restrictions actuellement subies par Chelsea (actifs de Roman Abramovich gelés, interdiction de vendre des billets et autres produits dérivés, prolongations de contrats temporairement interdites...).

Des stars de Chelsea envisagent de quitter le club !

Une information également confirmée par The Telegraph qui précise que les bénéfices liés à la vente seraient alors reversés à une association venant en aide aux victimes de la guerre en Ukraine. Mais le média britannique ne s'arrête pas là... En effet, il note aussi qu'une vente n'empêcherait pas une possible vague de départs à Chelsea.

Dès lors, plusieurs «stars» du club seraient même d'ores et déjà en discussions avec leurs agents respectifs pour évaluer la possibilité de quitter les Blues ! Un plan visant à obtenir la possibilité de rompre prématurément son contrat si jamais la situation financière du club devait basculer dans le cauchemardesque. Déjà frappé par des sanctions administratives, Chelsea pourrait alors tout perdre sur le plan sportif. Reste désormais à connaître l'identité des stars évoquées par le média anglais...