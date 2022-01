OL : le rétropédalage de Jean-Michel Aulas

Hier soir, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a lâché des propos qui ont dû ravir Peter Bosz : JMA n’a pas abandonné l’idée de recruter Laurent Blanc. Mais face à, la polémique, le patron des Gones a réalisé un rétropédalage, prétextant, une fois encore, que les médias ont cherché la petite bête.

« Peter a bien raison de savourer la confiance que nous lui prodiguons Vincent Ponsot et moi-même ! Nous réussirons tous ensemble, car le staff est compétent et nous avons un groupe de joueurs de qualité!Le manque de réussite va s’inverser et la spirale vertueuse s’enclencher », a-t-il posté sur Twitter.